АвтоВАЗ назвал дату запуска серийного производства Lada Azimut

РИА Новости/Михаил Воскресенский "АвтоВАЗ" запустит серийное производство кроссовера Lada Azimut на заводе в Тольятти 25 сентября.
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