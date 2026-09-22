РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 242 подписчика

АвтоВАЗ назвал дату запуска серийного производства Lada Azimut

АвтоВАЗ назвал дату запуска серийного производства Lada Azimut

РИА Новости/Михаил Воскресенский "АвтоВАЗ" запустит серийное производство кроссовера Lada Azimut на заводе в Тольятти 25 сентября.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Вячеслав Денисов
Вячеслав Денисов

А слабо сделать названия авто на русском? Во всём мире названия продукции звучит на языке страны её выпускающей. И только у нас в России преклонение перед латинскими буквовками такое, что непонятно, оккупировали страну или решили, как казахи, перейти на латиницу...