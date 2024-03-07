В Казахстане ветерана войны с позывным "Ромашка" чествовали в Доме престарелых

Фронтовика войны Раису Сафоничеву офицеры поздравили с 99-летием.В Астане в центре социального обслуживания "Шарапат" офицеры поздравили с 99-летием участницу Великой Отечественной войны Раису Сафоничеву.
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