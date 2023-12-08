Прокуратура Новосибирска даст оценку ситуации со станцией метро "Спортивная"

Несмотря на многократные обещания властей, транспортный объект до сих пор не сдан в эксплуатацию.В Новосибирске городская прокуратура даст оценку ситуации со станцией метро "Спортивная", сроки открытия которой, несмотря на обещания властей, затянулись.
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