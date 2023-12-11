"Известия": в РФ предложили увеличить штрафы за нелегальный оборот алкоголя

В Государственную думу внесли новый законопроект об усилении административной ответственности за правонарушения при производстве и обороте этилового спирта, а также алкогольной и спиртосодержащей продукции.
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