Скумбрия с картофелем и морковью

Быстро и просто, при этом очень вкусно, предлагаю приготовить скумбрию с корнеплодами. Скумбрия — это ценный источник омега-3 жирных кислот, легко усваиваемого белка и витамина D, который укрепляет иммунитет и сердечно-сосудистую систему.
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