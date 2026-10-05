Скумбрия с картофелем и морковью

Быстро и просто, при этом очень вкусно, предлагаю приготовить скумбрию с корнеплодами. Скумбрия — это ценный источник омега-3 жирных кислот, легко усваиваемого белка и витамина D, который укрепляет иммунитет и сердечно-сосудистую систему.