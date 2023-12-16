Визитную карточку Путина из 1990-х выставили на аукцион в Петербурге

Визитную карточку президента Российской Федерации Владимира Путина из 1990-х годов, когда нынешний глава Кремля работал в Городском совете народных депутатов Ленинграда, продадут на торгах в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте аукционной площадки.
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