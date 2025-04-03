Овечкин – трехкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Стэнли и множества рекордов НХЛ. На данный момент капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории лиги (892), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).