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Царьград

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Новак: Россия оценяет усилия США по стабилизации энергорынка

Новак: Россия оценяет усилия США по стабилизации энергорынка

В пятницу состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом. Вице-премьер Александр Новак отметил позитивную оценку Россией мер США для стабилизации мирового энергетического рынка.

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