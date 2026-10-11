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Царьград

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В РЖД идет запуск плацкартов с душем и климат-контролем на 137 маршрутах

В РЖД идет запуск плацкартов с душем и климат-контролем на 137 маршрутах

РЖД заказала 449 плацкартных вагонов повышенной комфортности. В каждом появится душевая кабина, индивидуальные шторки, персональные воздуховоды и отдельный светильник для каждого места.

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