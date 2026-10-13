Lanterns Writer Tom King Explains Why [SPOILER] Got Away With Killing Hal Jordan

Fans have been arguing non-stop over the big twist in Lanterns' Season 1 finale. But what does the show's co-creator and writer Tom King have to say about it?Fans have been arguing non-stop over the big twist in Lanterns' Season 1 finale.
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