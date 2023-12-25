В Новосибирске на новогодних каникулах несколько раз перекроют Красный проспект

Поводом для перекрытия главной улицы Новосибирска станут массовые шествия.В Новосибирске на новогодние каникулы, которые продлятся с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года, несколько раз перекроют движение по Красному проспекту.
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