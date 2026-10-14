Воздух в Самаре и Тольятти 13 октября прогрелся до +22,3 градуса, превысив прежние максимумы 1997 года на 1,5 и 0,5 градуса соответственно.
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