Этот ляп «Бриллиантовой руки» будоражит умы зрителей уже 54 года: правду знал лишь Гайдай

Объяснить не может никто.Комедия «Бриллиантовая рука» считается золотой классикой советского кино. У фильма и сегодня миллионы поклонников, что, впрочем, не мешает им рассуждать о ляпах в картине, которые будоражат умы зрителей уже много лет.