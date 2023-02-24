Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Этот ляп «Бриллиантовой руки» будоражит умы зрителей уже 54 года: правду знал лишь Гайдай

Этот ляп «Бриллиантовой руки» будоражит умы зрителей уже 54 года: правду знал лишь Гайдай

Объяснить не может никто.Комедия «Бриллиантовая рука» считается золотой классикой советского кино. У фильма и сегодня миллионы поклонников, что, впрочем, не мешает им рассуждать о ляпах в картине, которые будоражат умы зрителей уже много лет.

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