Астроном Алексеев рассказал о главных небесных явлениях августа

Главными астрономическими событиями последнего летнего месяца станут солнечное и лунное затмения, а также мощный метеорный поток, заявил научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.
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