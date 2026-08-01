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Астроном Алексеев рассказал о главных небесных явлениях августа

Астроном Алексеев рассказал о главных небесных явлениях августа

Главными астрономическими событиями последнего летнего месяца станут солнечное и лунное затмения, а также мощный метеорный поток, заявил научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.

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