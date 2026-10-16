Жителям Орла рассказали, почему нельзя просто выбросить сим-карту при смене номера. Дело в том, что пластик с чипом — это не просто носитель связи, а ключ к цифровым аккаунтам, которыми могут воспользоваться мошенники.
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