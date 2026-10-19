Особое место в программе заняла церемония награждения отцов военнослужащих Фото: региональное отделение "Отцы России" В Барнауле в День отца, 18 октября, впервые состоялся семейный спортивный фестиваль "Рядом с папой — все по плечу".
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