Компания DB Securities подписала меморандум о взаимопонимании с Optimism

Компания DB Securities подписала Меморандум о взаимопонимании (МОВ) с Optimism Foundation с целью создания инфраструктуры предложения токенов безопасности (STO) и реальных активов (RWA) в Чеджудо, Южная Корея.
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