Весной в Архангельске проведут спортивный праздник хоккея с мячом

Архангельская область подала заявку на проведение весной в Архангельске грандиозного спортивного праздника, который будет включать в себя финальный матч и встречу за бронзовые медали Чемпионата России по хоккею с мячом.
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