Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер не приедет в Россию из-за проблем со здоровьем. Американская сторона заранее уведомила российские власти о причине его отсутствия.
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