Подобная риторика вызвала серьезное беспокойство в Киеве и среди западных партнеров. Эксперты, наблюдающие за деятельностью Уиткоффа на российском направлении, называют этот шаг закономерным, полностью укладывающимся в курс Белого дома на деэскалацию конфликта и возобновление прагматичных связей с РФ.