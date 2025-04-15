«Охотники на людей»: в Госдуме рассказали о наемниках в Горнальском монастыре

КУРСК, 15 апреля, ФедералПресс. В Курской области, на территории Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря, окружены подразделения Вооруженных сил Украины, в составе которых действуют наемники из Колумбии и ряда других стран.
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