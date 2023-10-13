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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Элитный дом рядом с новым парком на улице Приречной построят в Барнауле

Элитный дом рядом с новым парком на улице Приречной построят в Барнауле

Градсовет города согласовал проект небольшого четырехэтажного дома на улице Приречной Проект дома на улице Приречной в Барнауле Небольшой четырехэтажный дом планируют построить в историческом центре Барнаула на улице Приречной рядом с новым сквером, который появился в этом году.

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