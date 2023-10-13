Элитный дом рядом с новым парком на улице Приречной построят в Барнауле

Градсовет города согласовал проект небольшого четырехэтажного дома на улице Приречной Проект дома на улице Приречной в Барнауле Небольшой четырехэтажный дом планируют построить в историческом центре Барнаула на улице Приречной рядом с новым сквером, который появился в этом году.