Элитный дом рядом с новым парком на улице Приречной построят в Барнауле

Градсовет города согласовал проект небольшого четырехэтажного дома на улице Приречной Проект дома на улице Приречной в Барнауле Небольшой четырехэтажный дом планируют построить в историческом центре Барнаула на улице Приречной рядом с новым сквером, который появился в этом году.
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