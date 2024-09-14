🇷🇺Российская артиллерия ведет непрекращающийся огонь по позициям ВСУ, вкатывая в землю укрепления противника вместе с живой силой🔥 #ВСРФ #Артиллерия #ВСУ #ЗСУ #СВО.
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🇷🇺Российская артиллерия ведет непрекращающийся огонь по позициям ВСУ, вкатывая в землю укрепления противника вместе с живой силой🔥 #ВСРФ #Артиллерия #ВСУ #ЗСУ #СВО.
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