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Песков указал на «чудовищную» постановку вопроса у Байдена

Песков указал на «чудовищную» постановку вопроса у Байдена

Отказ президента США Джо Байдена назвать Россию «спонсором терроризма» вряд ли может быть поводом для оценок смягчения риторики США, сама постановка вопроса чудовищна, 6 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

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