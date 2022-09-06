Песков указал на «чудовищную» постановку вопроса у Байдена

Отказ президента США Джо Байдена назвать Россию «спонсором терроризма» вряд ли может быть поводом для оценок смягчения риторики США, сама постановка вопроса чудовищна, 6 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.
Отказ президента США Джо Байдена назвать Россию «спонсором терроризма» вряд ли может быть поводом для оценок смягчения риторики США, сама постановка вопроса чудовищна, 6 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.
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