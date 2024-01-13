Президент Германии Штайнмайер дал один совет правительству из-за протестов в стране

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил с заявлением о том, что правительству государства, которое возглавляет канцлер Олаф Шольц, необходимо более тщательно аргументировать свои решения гражданам государства.
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