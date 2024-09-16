Креатив организаторов «исторической реконструкции» оценили не все

﻿﻿В Нижнем Новгороде (и не только) разгорается спор вокруг «исторической реконструкции» на городском фестивале боевых искусств трагических событий в Беслане, где 20 лет назад из-за оккупации первой школы погибло более 300 человек террористами, из них 186 детей, и ситуация продолжается.