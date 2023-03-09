Спрос на смартфоны упал в России за последние месяцы

Жители России стали меньше средств тратить на смартфоны. Об этом сообщает издание «Lenta.ru». По данным одного из самых крупных интернет-магазинов электронной техники, россияне стали реже покупать смартфоны, а покупая, выбирают более дешевые модели.
Жители России стали меньше средств тратить на смартфоны. Об этом сообщает издание «Lenta.ru». По данным одного из самых крупных интернет-магазинов электронной техники, россияне стали реже покупать смартфоны, а покупая, выбирают более дешевые модели.
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