В Омске выросло число миллионеров и миллиардеров. В 2023 году местные налоговики насчитали 35 336 миллионеров и 21 миллиардера.
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В Омске выросло число миллионеров и миллиардеров. В 2023 году местные налоговики насчитали 35 336 миллионеров и 21 миллиардера.