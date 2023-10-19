Детские технопарки Москвы проведут лекции и мастер-классы для школьников

Новые бесплатные мастер-классы и лекции в рамках проекта «ТехноЗнайка» смогут посетить школьники. Мероприятия пройдут на площадках столичных детских технопарков и резидентов экосистемы дополнительного образования детей с 21 по 29 октября.
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