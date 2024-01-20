ВС РФ отразили четыре контратаки ВСУ на купянском направлении

Российские военные отразили на купянском направлении четыре контратаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в беседе с ТАСС начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский.
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