Барриос о сериале «Нарко»: «И до, и после Эскобара у Колумбии не слишком хорошая репутация. Это история, что тут скажешь»

Хавбек «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о своем отношении к стереотипам о Колумбии.  – В России популярен сериал «Нарко».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх