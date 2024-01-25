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В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

В Белгороде и Белгородском районе утром в четверг, 25 января, объявлена ракетная опасность. Об этом сообщила пресс-служба мэрии, ссылаясь на данные Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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