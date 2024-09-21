👨🚒 Пожарные потушили два грузовика, которые сегодня горели в Симферополе Напомним, что в крымской столице загорелись два грузовых автомобиля и паллеты на площади 100 квадратных метров.
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👨🚒 Пожарные потушили два грузовика, которые сегодня горели в Симферополе Напомним, что в крымской столице загорелись два грузовых автомобиля и паллеты на площади 100 квадратных метров.