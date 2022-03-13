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    Как всегда на "железке"! Принцип: ты начальник - я дурак. А если по другому, то найдем за что тебя выкинуть с работы ...Клоун или чернокн...
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Президент будет спасать стройки РЖД в ручном режиме? Строительные подрядчики жалуются Путину на убытки, эксперты вспоминают Олимпиаду в Сочи

Президент будет спасать стройки РЖД в ручном режиме? Строительные подрядчики жалуются Путину на убытки, эксперты вспоминают Олимпиаду в Сочи

Власти услышали стенания крупнейших подрядчиков транспортных строек в России и утвердили план поддержки таких компаний.

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