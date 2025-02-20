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Закон, порядок, государство

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Полицейскими в Югре задержаны подозреваемые в вымогательстве в особо крупном размере

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре выявили группу лиц, подозреваемых в вымогательствах.

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