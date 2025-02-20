Полицейскими в Югре задержаны подозреваемые в вымогательстве в особо крупном размере

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре выявили группу лиц, подозреваемых в вымогательствах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии