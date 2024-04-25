Русская весна
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Русская весна

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Они скрывают: американский офицер разоблачил пугающий план США на Украине

Они скрывают: американский офицер разоблачил пугающий план США на Украине

Принятие в Соединенных Штатах законопроекта о предоставлении Киеву дополнительной военной помощи на 60 миллиардов долларов не будет способствовать разрешению конфликта и лишь продлевает кровопролитие, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.

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Комментарии
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Eduard
Это и так ясно,кто-то дербанит миллиарды якобы для Украины,а мы ту скандалим за жалкий миллион рублей.Нас отвлекают от больших проблемм?
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13 час.

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