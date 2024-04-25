Они скрывают: американский офицер разоблачил пугающий план США на Украине

Принятие в Соединенных Штатах законопроекта о предоставлении Киеву дополнительной военной помощи на 60 миллиардов долларов не будет способствовать разрешению конфликта и лишь продлевает кровопролитие, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.