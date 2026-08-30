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Царьград

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Минфин Украины прогнозирует рост госдолга до $290 млрд в 2027 году

Минфин Украины прогнозирует рост госдолга до $290 млрд в 2027 году

Госдолг Украины стремительно растет, увеличиваясь на $4-5 млрд ежемесячно. Ожидается, что к 2027 году он достигнет не менее $290 млрд, что составит $10,4 тыс.

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