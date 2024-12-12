«Финуслуги» запустят новые сберегательные продукты в «дружественных» валютах

Московская биржа планирует развивать свой маркетплейс «Финуслуги» и двигается в сторону создания экосистемы, заявил журналистам старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии