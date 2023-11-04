Найден подлинник считавшейся утерянной Казанской иконы Богородицы XVI века

День народного единства напрямую связан с днем почитания Казанской иконы Божией Матери.В Успенском соборе Кремля патриарх Кирилл объявил об обнаружении чудотворной иконы, датированной XVI веком, которая считалась потерянной более ста лет назад.
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