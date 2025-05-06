Гафин о Гладышеве: «Суперталантливый. Желаю играть лучше, жестче и агрессивнее. Если получится, у нас будет один из лучших футболистов сборной России»

Нападающий «Динамо» забил 7 голов и сделал 4 передачи в 10 матчах во второй части сезона Мир РПЛ. – С чем связываете резкий прогресс Ярослава Гладышева весной? – В первую очередь с тем, что Ярослав – суперталантливый футболист.
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