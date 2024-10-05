Группа «СалаваТік» подготовила музыкальный подарок учителям

В День учителя в интернете появилось видео «СалаваТік»ов на песню «Сез иң гүзәл кеше икәнсез» («Вы самый прекрасный человек»), написанную на слова известного поэта, писателя-прозаика, драматурга Фаниса Яруллина и музыку известного композитора Ахмета Хайрутдинова.