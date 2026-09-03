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Регион 29

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Житель Новодвинска пять раз ударил приятеля ножом во время ссоры

Житель Новодвинска пять раз ударил приятеля ножом во время ссоры

В Новодвинский городской суд поступило уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, которого обвиняют в покушении на убийство.

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