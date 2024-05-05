В Тамбове состоялись Всероссийские выставки собак всех пород

4 мая на тамбовском ипподроме состоялись две Всероссийские выставки собак всех пород ранга САС, Чемпион Федерации (ЧРФЛС) "Весенняя заря" (РФЛС) и "Дикое Поле" (Федерация ОАНКО), а также монопородная выставка кавалер кинг чарльз спаниель ранга КЧК.
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