В Тамбове состоялись Всероссийские выставки собак всех пород

4 мая на тамбовском ипподроме состоялись две Всероссийские выставки собак всех пород ранга САС, Чемпион Федерации (ЧРФЛС) "Весенняя заря" (РФЛС) и "Дикое Поле" (Федерация ОАНКО), а также монопородная выставка кавалер кинг чарльз спаниель ранга КЧК.