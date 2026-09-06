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Регионы России

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MSI представила новый настольный ПК серии MAG с видеокартой GeForce RTX 5060

MSI представила новый настольный ПК серии MAG с видеокартой GeForce RTX 5060

Новая модель оборудована 16 ГБ оперативной памяти и SSD объёмом 512 ГБ. Питание обеспечивается блоком мощностью 650 Вт, а наличие адаптера Wi-Fi 6 гарантирует высокую скорость и стабильность беспроводного подключения.

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