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ВСУ на харьковском направлении накрыли «Грады». Лучшее видео из зоны СВО

ВСУ на харьковском направлении накрыли «Грады». Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» армейского корпуса группировки войск «Север» оказали поддержку штурмовым подразделениям и уничтожили точки запуска беспилотных летальных аппаратов, укрепленные позиции с живой силой ВСУ на харьковском направлении.

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