ВСУ на харьковском направлении накрыли «Грады». Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» армейского корпуса группировки войск «Север» оказали поддержку штурмовым подразделениям и уничтожили точки запуска беспилотных летальных аппаратов, укрепленные позиции с живой силой ВСУ на харьковском направлении.
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