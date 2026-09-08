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ТАСС

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На Камчатке прошли межведомственные учения по поисково-спасательному обеспечению

На Камчатке прошли межведомственные учения по поисково-спасательному обеспечению

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Силы Тихоокеанского флота (ТОФ), Пограничного управления ФСБ России и Морской спасательной службы приняли участие в межведомственных учениях по поисково-спасательному обеспечению.

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