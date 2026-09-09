Парижский суд подтвердил штраф ПСЖ в €2,728 миллионов за неравенство

Парижский административный суд оставил в силе штраф на сумму €2,728 млн для ПСЖ за нарушение равенства полов.
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