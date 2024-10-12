Лидеры России и Ирана договорились активизировать реализацию совместных энергетических проектов

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что на встрече в Ашхабаде с российским коллегой Владимиром Путиным договорился придать новый импульс реализации совместных проектов двух стран в сферах энергетики, нефти и газа.
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