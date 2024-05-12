Грета Тунберг была задержана полицией на митинге в поддержку Палестины во время песенного конкурса "Евровидение"

В Мальме на юге Швеции произошел инцидент, связанный с песенным конкурсом "Евровидение". Экологическая активистка Грета Тунберг была задержана полицией после того, как приняла участие в антиизраильской демонстрации на площади Хуллия Сташунсторг.
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