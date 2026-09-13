Вместо того чтобы выразить благодарность российским спецслужбам за предотвращение покушения на британских дипломатов, Лондон повел себя не по-британски.
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